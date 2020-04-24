Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу

МОСКВА, 24 апр -РИА Новости. Реализация ограничительных мероприятий в России на сегодняшний день идет успешно и позволяет противодействовать распространению COVID-19, сообщила пресс-служба ФМБА со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.
"На данный момент реализация ограничительных мероприятий является успешной и позволяет эффективно противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в регионах Российской Федерации", - отметила Скворцова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.