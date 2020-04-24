Муфтий Татарстана призвал молиться в Рамадан, чтобы победить коронавирус

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал единоверцев молиться во время священного для ислама месяца Рамадан, который наступил в пятницу, чтобы победить коронавирус.

У мусульман в пятницу начался первый день поста месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.

"Я от всей души поздравляю единоверцев с этим долгожданным событием", - отмечается в заявлении муфтия Татарстана, которое приводит его пресс-служба.

Религиозный деятель выразил сожаление, что в этом году "благословенный месяц Рамадан мы встречаем на фоне грустных событий". "Нашей стране, республике и всему миру угрожает смертельная опасность – коронавирусная инфекция, которая не делит людей по возрасту и национальности, материальному состоянию, религиозным и мировоззренческим убеждениям", - говорится в обращении.

Муфтий Самигуллин отметил, что эпидемия заставила задуматься о бренности этого мира и неизбежности держать перед Всевышним ответ за свои деяния.

"Несмотря на то, что коронавирус и меры самоизоляции внесли коррективы в нашу жизнь, они не дают послаблений и не мешают нам в соблюдении поста. Напротив, искренее ураза (пост), добросовестное и чистосердечное исполнение других поклонений в месяц Рамадан может помочь нам победить эпидемию", - подчеркнул муфтий Татарстана.