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2020-04-24T16:55
https://ria.ru/20200424/1570532799.html
Астрономы обнаружили звезду, пережившую сближение с черной дырой
https://cdn24.img.ria.ru/images/91172/67/911726778_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_e142bd44c2be4f9c982563ae0003a90f.jpg
РИА Новости

Астрономы обнаружили звезду, пережившую сближение с черной дырой

16:49 24.04.2020 (обновлено: 16:55 24.04.2020)
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© Fotolia / orandak8Галактика
Галактика
© Fotolia / orandak8
Галактика . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Астрономы зафиксировали в галактике GSN 069 сближение звезды со сверхмассивной черной дырой, звезда оказалась захвачена ее притяжением, но не разрушилась, сообщается в Twitter обсерватории "Чандра" НАСА.
"Звезде удалось пережить сближение с черной дырой, она вращается вокруг черной дыры каждые девять часов, теряя массу с каждым витком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что звезда может за триллионы лет потерять столько массы, что станет планетой с массой, как у Юпитера.
В релизе обсерватории говорится, что сближение звезды произошло с черной дырой в галактике GSN 069, расположенной на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Эти данные удалось получить с рентгеновской обсерватории "Чандра" и XMM-Newton.
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Космос - РИА НаукаНАСА
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