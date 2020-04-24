Астрономы обнаружили звезду, пережившую сближение с черной дырой

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Астрономы зафиксировали в галактике GSN 069 сближение звезды со сверхмассивной черной дырой, звезда оказалась захвачена ее притяжением, но не разрушилась, сообщается в Twitter обсерватории "Чандра" Астрономы зафиксировали в галактике GSN 069 сближение звезды со сверхмассивной черной дырой, звезда оказалась захвачена ее притяжением, но не разрушилась, сообщается в Twitter обсерватории "Чандра" НАСА

"Звезде удалось пережить сближение с черной дырой, она вращается вокруг черной дыры каждые девять часов, теряя массу с каждым витком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звезда может за триллионы лет потерять столько массы, что станет планетой с массой, как у Юпитера.