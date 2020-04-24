У 12 сотрудников ОЭЗ "Исток" выявили коронавирус

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава городского муниципалитета Фрязино Московской области Константин Бочаров, сообщил о 12 случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Исток".
"По "Истоку", выявлено 12 случаев заражения – все это ранняя стадия и она не чревата тяжелыми последствиями. Никто не может гарантировать, что они (сотрудники) легко пройдут эту ситуацию, поэтому пожелаем им здоровья. Из этих проб это жители Фрязино – остальные четыре это жители соседних муниципалитетов", - сказал Бочаров в прямом эфире Instagram.
Всего по состоянию на 23 апреля в городском округе выявлено 42 случая заболевания.