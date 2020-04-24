У 12 сотрудников ОЭЗ "Исток" выявили коронавирус

"По "Истоку", выявлено 12 случаев заражения – все это ранняя стадия и она не чревата тяжелыми последствиями. Никто не может гарантировать, что они (сотрудники) легко пройдут эту ситуацию, поэтому пожелаем им здоровья. Из этих проб это жители Фрязино – остальные четыре это жители соседних муниципалитетов", - сказал Бочаров в прямом эфире Instagram.