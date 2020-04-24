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2020-04-24T16:48
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Челябинский меткомбинат не согласился с обвинением в загрязнении реки
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РИА Новости

Челябинский меткомбинат не согласился с обвинением в загрязнении реки

16:48 24.04.2020
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© РИА Новости / Егор Слизяк / Перейти в фотобанкГлавный вход в здание заводоуправления ОАО "ЧМК" в Челябинске
Главный вход в здание заводоуправления ОАО ЧМК в Челябинске
© РИА Новости / Егор Слизяк
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Главный вход в здание заводоуправления ОАО "ЧМК" в Челябинске. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) прокомментировал РИА Новости передачу в суд дела трех его сотрудников о загрязнении реки Миасс опасными веществами, отметив, что не согласен с обвинением и намерен доказать его безосновательность в суде.
Как ранее информировало СУСК РФ, обвиняемые - главный инженер ПАО "ЧМК", начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности предприятия и его заместитель – в 2016-2018 годах нарушали свои должностные обязанности при обеспечении экологической безопасности работы предприятия. По данным следствия, это привело к сбросу в реку Миасс загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышала предельно допустимые нормы. Эксперты подсчитали, что причиненный вред превысил 250 миллионов рублей, указывает СК.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Металлургический районный суд Челябинска.
"Считаем предъявленные обвинения не имеющими оснований, неправомерность предъявленных в обвинении фактов будем доказывать в суде", - сказали агентству в пресс-службе меткомбината.
Сотрудники предприятия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет.
Как уточняла ранее прокуратура региона, для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест, предприятие провело работы по устранению вредного воздействия на окружающую среду на сумму более 100 миллионов рублей.
Кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскЧелябинский металлургический комбинатПроисшествия
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