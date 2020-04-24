Челябинский меткомбинат не согласился с обвинением в загрязнении реки

Главный вход в здание заводоуправления ОАО "ЧМК" в Челябинске. Архивное фото

Главный вход в здание заводоуправления ОАО "ЧМК" в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Челябинский металлургический комбинат ( Челябинский металлургический комбинат ( ЧМК ) прокомментировал РИА Новости передачу в суд дела трех его сотрудников о загрязнении реки Миасс опасными веществами, отметив, что не согласен с обвинением и намерен доказать его безосновательность в суде.

Как ранее информировало СУСК РФ, обвиняемые - главный инженер ПАО "ЧМК", начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности предприятия и его заместитель – в 2016-2018 годах нарушали свои должностные обязанности при обеспечении экологической безопасности работы предприятия. По данным следствия, это привело к сбросу в реку Миасс загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышала предельно допустимые нормы. Эксперты подсчитали, что причиненный вред превысил 250 миллионов рублей, указывает СК

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Металлургический районный суд Челябинска

"Считаем предъявленные обвинения не имеющими оснований, неправомерность предъявленных в обвинении фактов будем доказывать в суде", - сказали агентству в пресс-службе меткомбината.

Сотрудники предприятия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет.