Путин рассказал о желании иностранных партнеров бороться с COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти все иностранные партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, сотрудничество по разным направлениям, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
"Вы видите это по моим телефонным разговорам с коллегами из других стран, практически все наши партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества, причем по разным направлениям", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.