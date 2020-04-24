Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19

"Вы видите это по моим телефонным разговорам с коллегами из других стран, практически все наши партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества, причем по разным направлениям. Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны министерства иностранных дел. Прошу Вас эту работу организовать", - сказал Путин.