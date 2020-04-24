Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ поручил силовым ведомствам ускоренно закупить служебный и другой спецтранспорт.
Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы, наверное, уже обратили внимание, что сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах. Если нужны какие-то дополнительные решения на этот счет, прошу вас сформулировать эти предложения. Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно", - сказал Путин.
В пятницу на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности президент заявил, что дополнительно около 25 тысяч новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур. По его словам, решение уже принято.