Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт

"Вы, наверное, уже обратили внимание, что сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах. Если нужны какие-то дополнительные решения на этот счет, прошу вас сформулировать эти предложения. Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно", - сказал Путин.