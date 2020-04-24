В учреждениях службы крови отменили массовые донорские акции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Массовые донорские акции в учреждениях службы крови отменены, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров, сообщила пресс-служба ФМБА со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.
"Важно отметить, что учреждениями службы крови реализован полный комплекс мер по недопущению распространения инфекции: отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров", - отметила Скворцова.
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