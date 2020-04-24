В Камбодже 12 дней не выявляют новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 24 апр – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал население "не расслабляться" после 12 дней без новых заражений коронавирусной инфекцией в стране, а продолжать соблюдать правила поведения, предписанные в целях борьбы с эпидемией.

"Прошу вас избегать недооценки опасности коронавируса. Не думайте, что у нас в стране в этом смысле всегда все будет так хорошо", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook

Он отметил, что в последние дни на улицах столицы страны Пномпеня вновь появились автомобильные пробки.

"Хочу еще раз напомнить вам о мерах предосторожности", - написал Хун Сен, добавив, что ношение масок и использование спиртовых дезинфекционных средств – это необходимая защита от заражения при любом выходе на улицу.

"Не выходите на улицу без необходимости, оставайтесь в своих домах. Когда возникает необходимость, пусть из дома выходит один человек – глава семьи или кто-то другой. Не подвергайте себя и других опасности!", - написал премьер-министр.

В Камбодже с начала эпидемии зарегистрированы 122 случая заражения коронавирусной инфекцией, последний из них был зарегистрирован 12 апреля. Полностью выздоровевших в стране 110 человек. Смертельных исходов при заболевании коронавирусной инфекцией в Камбодже не зарегистрировано.