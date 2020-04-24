Кубань завершила отопительный сезон без аварий

"В Краснодарском крае практически завершен отопительный сезон. Почти во всех муниципальных образованиях подача тепла на днях уже была прекращена – погода позволила это сделать. В Крымском, Белореченском и Тимашевском районах тепло в дома будет подаваться до конца апреля. Зиму мы прошли без аварий на объектах теплоснабжения", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, большую роль здесь сыграла заблаговременная подготовка к отопительному сезону и модернизация сетей.

"Завершение сезона – не повод расслабляться для предприятий ТЭК и ЖКХ. Уже началась подготовка к следующей зиме, чтобы жители могли встретить ее в тепле и уюте. Я поручил главам муниципалитетов к середине мая представить комплексные планы подготовки своих предприятий в краевое профильное министерство", - добавил глава края.

Регион в текущем году планирует построить и модернизировать 34 котельные. "Из краевого бюджета на эти цели выделено более 250 миллионов рублей, большую часть работы проведем с привлечением инвесторов", - пояснил губернатор.