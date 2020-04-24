Кубань завершила отопительный сезон без аварий

КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Краснодарский край завершил отопительный сезон без аварий на объектах теплоснабжения, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае практически завершен отопительный сезон. Почти во всех муниципальных образованиях подача тепла на днях уже была прекращена – погода позволила это сделать. В Крымском, Белореченском и Тимашевском районах тепло в дома будет подаваться до конца апреля. Зиму мы прошли без аварий на объектах теплоснабжения", - сказал Кондратьев.
По словам губернатора, большую роль здесь сыграла заблаговременная подготовка к отопительному сезону и модернизация сетей.
"Завершение сезона – не повод расслабляться для предприятий ТЭК и ЖКХ. Уже началась подготовка к следующей зиме, чтобы жители могли встретить ее в тепле и уюте. Я поручил главам муниципалитетов к середине мая представить комплексные планы подготовки своих предприятий в краевое профильное министерство", - добавил глава края.
Регион в текущем году планирует построить и модернизировать 34 котельные. "Из краевого бюджета на эти цели выделено более 250 миллионов рублей, большую часть работы проведем с привлечением инвесторов", - пояснил губернатор.
По его словам, самый крупный в этом году объект с привлечением инвестиций – Краснодарская ТЭЦ. Новая ветка теплотрассы достигнет 1,5 километра, а к 2024 году край заменит ее полностью.