В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Пхукета

Ранее Минтранс РФ сообщал, что рейс S7 5712 Пхукет - Новосибирск вылетел в 08.30 мск. На его борту 193 пассажира: 146 взрослых, 42 ребенка, пять младенцев. Согласно данным новосибирского аэропорта, рейс прибыл в 20.18 местного времени (16.18 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.