Медведев направил Мишустину предложения по поддержке бизнеса и НКО

"Прошу вас рассмотреть и по возможности учесть в работе правительства РФ по подготовке дополнительных мер поддержки как малых и средних предприятий, так и социально ориентированных некоммерческих организаций предлагаемый партией "Единая Россия" комплекс мер", - говорится в обращении председателя партии.

Среди мер по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) партия предлагает изменить механизмы отнесения субъектов предпринимательства к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Также предлагается расширить перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, распространить "налоговые каникулы" не только на субъектов МСП, но и на все предприятия из пострадавших отраслей.

В качестве поддержки некоммерческих организаций ЕР предлагает предоставить финансовую помощь наиболее пострадавшим от пандемии НКО на выплату зарплат сотрудникам, предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить отсрочку уплаты всех видов налогов за исключением НДС, ограничить размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды на уровне не более 1%.

Ранее Медведев провел серию онлайн-встреч с представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций на площадке ситуационного центра ЕР. Темой обсуждения стала поддержка этих отраслей в период пандемии коронавируса.