СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК РФ разобраться в конфликте между таксистом и пассажиркой и при необходимости организовать проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как водитель такси силой вытащил женщину из автомобиля такси, после чего несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска. В столичном главке МВД, в свою очередь, начали проверку после драки водителя такси с пассажиркой: к полицейским поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.
Отмечается, что, согласно данным СМИ, после того, как код не считался, девушка решила ждать другое такси, не выходя из салона. В свою очередь, как сообщают журналисты, таксист заявил, что ему нужно выполнять другие заказы и что он завезет девушку в отдел полиции, а потом поедет работать. Добавляется, что, когда мужчина начал движение, девушка стала его бить, требуя остановиться. Таксист остановился и далее уже он поднял руку на пассажирку, вытаскивая её из салона.
"Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом, а при наличии оснований незамедлительно организовать процессуальную проверку", - говорится в сообщении.