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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T16:34
https://ria.ru/20200424/1570531040.html
СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

16:34 24.04.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК РФ разобраться в конфликте между таксистом и пассажиркой и при необходимости организовать проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как водитель такси силой вытащил женщину из автомобиля такси, после чего несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска. В столичном главке МВД, в свою очередь, начали проверку после драки водителя такси с пассажиркой: к полицейским поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Отмечается, что, согласно данным СМИ, после того, как код не считался, девушка решила ждать другое такси, не выходя из салона. В свою очередь, как сообщают журналисты, таксист заявил, что ему нужно выполнять другие заказы и что он завезет девушку в отдел полиции, а потом поедет работать. Добавляется, что, когда мужчина начал движение, девушка стала его бить, требуя остановиться. Таксист остановился и далее уже он поднял руку на пассажирку, вытаскивая её из салона.
"Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом, а при наличии оснований незамедлительно организовать процессуальную проверку", - говорится в сообщении.
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве
24 апреля, 13:59
СМИ показали видео избиения таксистом женщины из-за не читаемого QR-кода
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Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Таксиста под суд за рукоприкладство и унижение чувства достоинства. Обязан был вызвать наряд к такси, если ему не позволяют ехать. Не понятно, почему яндекс и подобные не проводят инструктаж среди своих таксистов.. приезжих и не только..
24 апреля, 18:19
ППавел
4000013
Может под суд начавшего драку? А это была именно "девушка"...
24 апреля, 18:29
ЮВЮрий Владимирович
1400012
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