СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

Отмечается, что, согласно данным СМИ, после того, как код не считался, девушка решила ждать другое такси, не выходя из салона. В свою очередь, как сообщают журналисты, таксист заявил, что ему нужно выполнять другие заказы и что он завезет девушку в отдел полиции, а потом поедет работать. Добавляется, что, когда мужчина начал движение, девушка стала его бить, требуя остановиться. Таксист остановился и далее уже он поднял руку на пассажирку, вытаскивая её из салона.