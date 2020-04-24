В Сербии число жертв коронавируса достигло 144

"За сутки выявлены 207 новых зараженных, общее число больных - 7420 человек. Госпитализированы 3156 человек. За сутки скончались еще пятеро граждан, всего с начала пандемии умерли 144 человека", - сообщил минздрав.

Сербское правительство смягчило со вторника ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Для граждан до 65 лет разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Людям старше 65 лет разрешили три дня в неделю выходить на улицу на полчаса в период с 18.00 до часа ночи. С 21 апреля открылись автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а также продуктовые "зеленые" рынки. С 18.00 (19. 00 мск) пятницы до 5. 00 (6.00 мск) понедельника передвижение граждан запрещено.