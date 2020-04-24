Главы МИД стран БРИКС обсудят борьбу с коронавирусом 28 апреля

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС состоится 28 апреля, сообщил МИД РФ.
"По инициативе российской стороны 28 апреля состоится внеочередное совещание глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в формате видеоконференции. В центре внимания будут вопросы влияния вызванного вспышкой коронавирусной инфекции кризиса на международные отношения. Министры обменяются мнениями о возможных совместных мерах "пятёрки" по противодействию COVID-19 и преодолению финансовых, торгово-экономических и социальных последствий пандемии", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Там добавляется, что также будут рассмотрены актуальные вопросы развития пятистороннего стратегического партнёрства, включая календарь мероприятий российского председательства в БРИКС в текущем году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.