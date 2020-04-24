Саакашвили рассказал о стратегической важности Украины

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отметил стратегическую важность Украины как одного из главных поставщиков зерна и продовольственных продуктов, имеющих добавленную стоимость, в мире, сообщает газета Financial Times.
"Будет острая нехватка продуктов… Украине нужно производить намного больше", - сказал Саакашвили в интервью газете, указывая на сообщения о нехватке продовольствия в мире во время пандемии коронавируса.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.