Ученые нашли связь между генетикой и восприимчивостью к коронавирусу

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ученые из Ученые из Великобритании выяснили, что наследственность человека влияет на его восприимчивость к COVID-19 и то, какие симптомы у него вызовет новый коронавирус, свидетельствует препринт исследования, опубликованный на медицинском портале medRxiv

"Инфекционные заболевания могут демонстрировать наследственный компонент - то есть генетические факторы хозяина оказывают влияние на заражение инфекцией, ее активное развитие и тяжесть иммунного ответа. Симптоматическая инфекция SARS-CoV-2 не представляет собой стохастический процесс, а в некоторой степени находится под генетическим влиянием хозяина и может отражать индивидуальные различия в иммунном ответе хозяина", - говорится в исследовании.

В исследовании принимали участие 728 пар близнецов, 87% из них женщины. Результаты исследования показали, что в основном наследственный фактор оказывал влияние на возникновение горячечного бреда, лихорадки, усталости, потери обоняния, одышки и диареи. Несмотря на это наследственность никак не влияла на охриплость голоса, кашель, боли в груди и боли в животе.

Ученые утверждают, что полученные выводы о влиянии генетики на симптомы окажут серьезную помощь для назначения верного лечения и приведут к выявлению групп с высоким риском смерти.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.