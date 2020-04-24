Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Мера будет действовать до 22 июня. Аналогичное решение суд принял в отношении бизнесмена Зураба Плиева. Обоих обвиняют в покушении на крупную аферу. Фабулу дела в суде прокомментировать отказались.

Как писал "Коммерсант", Волчек был одним из акционеров банка "Ренессанс", после банкротства которого и исчезновения 9,5 миллиарда рублей активов возбудили уголовное дело. Уехавший за границу глава банка Андрей Розов мог оказаться в международном розыске, и Волчек якобы пообещал ему за 1,4 миллиона евро "решить проблему".

По данным издания, бизнесмен Зураб Плиев вызвался помочь Волчеку. Деньги должны были передать в офисе предпринимателя, но сделку прервали сотрудники ФСБ. Однако в бумажной "кукле" оказалось только восемь миллионов рублей, как выяснили журналисты.

Против Волчека и Плиева возбудили уголовное дело о покушении на крупное мошенничество.