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2020-04-24T18:30
https://ria.ru/20200424/1570530512.html
Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по делу о мошенничестве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570537045_0:0:540:305_1036x0_80_0_0_ed13f37045a217de82e55556a6f6382c.jpg
РИА Новости

Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по делу о мошенничестве

16:28 24.04.2020 (обновлено: 18:30 24.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек на судебном заседании в Пресненском суде Москвы
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек на судебном заседании в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Мера будет действовать до 22 июня. Аналогичное решение суд принял в отношении бизнесмена Зураба Плиева. Обоих обвиняют в покушении на крупную аферу. Фабулу дела в суде прокомментировать отказались.
Адвокат Александр Вершинин (справа) в суде. 17 апреля 2020
17 апреля, 12:39
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Как писал "Коммерсант", Волчек был одним из акционеров банка "Ренессанс", после банкротства которого и исчезновения 9,5 миллиарда рублей активов возбудили уголовное дело. Уехавший за границу глава банка Андрей Розов мог оказаться в международном розыске, и Волчек якобы пообещал ему за 1,4 миллиона евро "решить проблему".
По данным издания, бизнесмен Зураб Плиев вызвался помочь Волчеку. Деньги должны были передать в офисе предпринимателя, но сделку прервали сотрудники ФСБ. Однако в бумажной "кукле" оказалось только восемь миллионов рублей, как выяснили журналисты.
Против Волчека и Плиева возбудили уголовное дело о покушении на крупное мошенничество.
Волчек был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, представляя ЛДПР, впоследствии тщетно пытался вернуться в парламент по спискам "Справедливой России".
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1321644275
Денис ВолчекРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо, но мало....... Их больше .
24 апреля, 16:29
Егор Новиков
11160000
Неужели среди депутатов Госдумы могут оказаться мошенники? Отказываюсь верить.
24 апреля, 17:30
Товарищ Сухов
7140000
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