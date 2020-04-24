В ВОЗ оценили вклад России в разработку вакцины от коронавируса

Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения приветствует значительный вклад России в разработку вакцины против коронавируса, заявила РИА Новости представитель организации в Мелита Вуйнович. Всемирная организация здравоохранения приветствует значительный вклад России в разработку вакцины против коронавируса, заявила РИА Новости представитель организации в Москве

Ранее ВОЗ включила девять российских разработок вакцин в перечень перспективных.

В организации рассказали, что разработка лекарства интенсивно ведется в десятках научных центров по всему миру. Она напомнила, что 77 разработок рассматриваются как потенциальные вакцины на стадии доклинических испытаний, шесть — на стадии клинических испытаний.

По словам Вуйнович, пройдет еще много времени, прежде чем вакцина станет доступной всем.

"Доклиническое исследование, потом клинические тесты, массовое производство — все это требует времени. Этап клинических испытаний может оказаться длительным, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новой вакцины", — пояснила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

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