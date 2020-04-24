В Кирове открыли инфекционный госпиталь на 270 мест

"Трехэтажный корпус на 270 мест стал четвертым медучреждением, открытым в регионе для пациентов с COVID-19. Теперь инфекционный коечный фонд Кировской области насчитывает 636 коек, что соответствует нормативу для региона и даже превышает его", - говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня в новый корпус уже прибыли медики, которые будут здесь работать. Сейчас они проходят обучение. "Особенностью кировских инфекционных госпиталей является то, что доктора не уезжают после смены домой, а проживают в соседнем корпусе. Это удобно и для самих медиков – не нужно тратить время на дорогу, и родственники могут быть спокойны – врачи и весь персонал находятся в комфортных условиях, исключается риск внебольничных заражений", - отмечается в сообщении.