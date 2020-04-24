В Кирове открыли инфекционный госпиталь на 270 мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Самый большой по численности коек инфекционный госпиталь открыли в пятницу в Кирове, он стал четвертым в регионе и рассчитан на 270 мест, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Инфекционный госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией расположился в отдельно стоящем здании на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева в поселке Ганино.
"Трехэтажный корпус на 270 мест стал четвертым медучреждением, открытым в регионе для пациентов с COVID-19. Теперь инфекционный коечный фонд Кировской области насчитывает 636 коек, что соответствует нормативу для региона и даже превышает его", - говорится в сообщении.
Новое отделение расположено в здании общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. В корпусе оборудованы тамбур-шлюзы, разделяющие помещения на чистую и грязную зоны, имеется система централизованного снабжения кислородом. Из 270 коек 15 - реанимационные, 189 оснащены кислородной разводкой, 95 - аппаратами ИВЛ.
"Мы открываем уже не первое клиническое учреждение, которое готовится к борьбе с коронавирусом. Здесь все сделано на высшем уровне. Просторные светлые палаты, современное оборудование, прекрасный ремонт. Улучшения, которые здесь сделаны, останутся навсегда. Пандемия уйдет, а качество оказания помощи в медучреждениях Кировской области должно неуклонно расти. Надеемся, что это оборудование как можно дольше не понадобится нашим землякам", - заявил на открытии госпиталя глава региона Игорь Васильев.
Он отметил, что сегодня в новый корпус уже прибыли медики, которые будут здесь работать. Сейчас они проходят обучение. "Особенностью кировских инфекционных госпиталей является то, что доктора не уезжают после смены домой, а проживают в соседнем корпусе. Это удобно и для самих медиков – не нужно тратить время на дорогу, и родственники могут быть спокойны – врачи и весь персонал находятся в комфортных условиях, исключается риск внебольничных заражений", - отмечается в сообщении.
На территории Кировской области было зафиксировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. Из больницы были выписаны 29 пациентов, излечившихся от коронавируса. Трое пациентов скончались.
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