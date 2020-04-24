Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T16:24
https://ria.ru/20200424/1570530241.html
СК обвинил пожизненно осужденного в убийстве двадцатилетней давности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570526451_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_7dae9ce9dc5c10a60906cb91868a9722.jpg
РИА Новости

СК обвинил пожизненно осужденного в убийстве двадцатилетней давности

16:24 24.04.2020
1553
КАЛИНИНГРАД, 24 апр - РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение приговоренному к пожизненному сроку мужчине в убийстве 17-летней девушки, которое было совершено в Калининграде больше 20 лет назад, сообщила журналистам представитель СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По данным ведомства, в июне 1998 года в парке "Южный" Калининграда (в то время - парке "40-летия ВЛКСМ") обнаружено тело 17-летней жительницы города Светлого. Экспертиза показала, что над девушкой надругались, а после задушили. По уголовному делу проходило несколько подозреваемых, но их причастность к преступлению не была подтверждена. В 2000 году следствие по уголовному делу приостановили.
В июне 2019 года в следственном управлении было создано отделение по расследованию особо важных дел прошлых лет. Следователи направили обнаруженные на теле убитой девушки смывы на молекулярно-генетическую судебную экспертизу. Образцы совпали с генетическим профилем мужчины, который в 2016 году был осужден к пожизненному сроку за убийство двух человек с особой жестокостью и насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.
"Уроженцу региона предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера. Следствие по уголовному делу возобновлено. По ходатайству следствия 49-летний мужчина, отбывавший наказание в одной из исправительных колоний в Вологодской области, переведен в следственный изолятор УФСИН России по Калининградской области", - сказала Гацко.
Она отметила, что свою вину он признал, подробно рассказал об обстоятельствах преступления, подтвердил показания в ходе проверки на месте. При допросе обвиняемый пояснил, что увидел девушку возле Южного вокзала в Калининграде, договорился с ней об оказании интимных услуг и привел в парк. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, добавила представитель ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 апреля, 14:46
Жителя Приамурья осудили пожизненно за убийство двух родственников
10130102
Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
11:56Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
11:55Россия и Турция зафиксировали по три нарушения перемирия в Сирии за сутки
11:52В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
11:43Аксенов призвал крымчан остаться дома в День Победы
11:42В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263
11:39Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
11:39В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая
11:36В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
11:36Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
Лента новостейМолния