СК обвинил пожизненно осужденного в убийстве двадцатилетней давности

КАЛИНИНГРАД, 24 апр - РИА Новости. Следователи Следователи СК предъявили обвинение приговоренному к пожизненному сроку мужчине в убийстве 17-летней девушки, которое было совершено в Калининграде больше 20 лет назад, сообщила журналистам представитель СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По данным ведомства, в июне 1998 года в парке "Южный" Калининграда (в то время - парке "40-летия ВЛКСМ") обнаружено тело 17-летней жительницы города Светлого. Экспертиза показала, что над девушкой надругались, а после задушили. По уголовному делу проходило несколько подозреваемых, но их причастность к преступлению не была подтверждена. В 2000 году следствие по уголовному делу приостановили.

В июне 2019 года в следственном управлении было создано отделение по расследованию особо важных дел прошлых лет. Следователи направили обнаруженные на теле убитой девушки смывы на молекулярно-генетическую судебную экспертизу. Образцы совпали с генетическим профилем мужчины, который в 2016 году был осужден к пожизненному сроку за убийство двух человек с особой жестокостью и насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

"Уроженцу региона предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера. Следствие по уголовному делу возобновлено. По ходатайству следствия 49-летний мужчина, отбывавший наказание в одной из исправительных колоний в Вологодской области , переведен в следственный изолятор УФСИН России по Калининградской области", - сказала Гацко.