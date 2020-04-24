Рослесхоз предупредил о рисках лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Риск лесных пожаров максимален в Бурятии, Тыве, Хакасии, а также Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях и в Красноярском крае, говорится в сообщении Рослесхоза.
"По прогнозу, на территории Республики Хакасия и юге Красноярского края до 25 апреля будут наблюдаться максимальные дневные температуры (плюс) 30-32˚С. С 26 до 27 апреля по западу Забайкальского края ожидается усиление ветра до 19-21 м/с. Риски возникновения лесных пожаров максимальны по южной части Иркутской области, республик Бурятия, Тыва и Хакасия, Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей", - говорится в сообщении.
Федеральный штаб по тушению лесных пожаров рекомендовал министерству лесного хозяйства Красноярского края рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в ряде муниципальных районов края в соответствии с критериями по погодным условиям.
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