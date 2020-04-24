В Кузбассе запустили сервис по ремонту списанных ИВЛ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Предприятия Предприятия Кемеровской области , занимающиеся ремонтом медоборудования, в условиях борьбы с коронавирусом объединились для восстановления списанных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Мы создали единый штаб наших предприятий, которые занимаются ремонтом и поставкой медицинской техники. Их всех объединили, свезли все наше оборудование, которое было списано и находилось на складах всех наших больниц", - сказал Цивилев в прямом эфире на своей странице в Instagram

На сегодняшний день, отметил он, уже 28 аппаратов ИВЛ было восстановлено в этих мастерских, и они уже поступили в больницы. Как отметил губернатор, сервисный центр принимает заказы и от других субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что предприятия Кузбасса будут выпускать медицинские клапаны для подключения ИВЛ к системам подачи кислорода. Как уточнил губернатор в ходе прямого эфира в пятницу, регион уже вышел на производство 100 клапанов в сутки и поставляет их в другие российские регионы.

Цивилев также рассказал, что в регионе налажено производство защитных костюмов для медиков и навесного оборудования для Камазов для дезинфекции улиц.

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2251 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.