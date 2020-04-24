В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 8773

МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 751, до 8,773 тысячи, скончались еще три пациента, всего умерших 63, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на четверг были зарегистрированы 8,022 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались.
"Зарегистрированы 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. Брестская область – 339, Витебская область – 1,935 тысячи, Гомельская область – 460, Гродненская область – 347, Минск – 4,09 тысячи, Минская область – 1,206 тысячи, Могилевская – 396… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, за минувшие сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом. За предыдущие сутки он составил плюс 741 человек.
По данным пресс-службы, в республике выздоровели и выписаны 1,12 тысячи пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено более 130 тысяч тестов на выявление коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.