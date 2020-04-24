В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 8773

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных коронавирусом COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 751, до 8,773 тысячи, скончались еще три пациента, всего умерших 63, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на четверг были зарегистрированы 8,022 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались.

Таким образом, за минувшие сутки в республике зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом. За предыдущие сутки он составил плюс 741 человек.

По данным пресс-службы, в республике выздоровели и выписаны 1,12 тысячи пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено более 130 тысяч тестов на выявление коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.