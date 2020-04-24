Глава Южной Осетии перенес мероприятия, посвященные 75-летию Победы

"Анатолий Бибилов рассказал о переносе мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Южной Осетии из-за пандемии COVID-19 приняло постановление о полном ограничении пересечения границы с Россией до 1 мая. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Случаев заражения коронавирусом в республике не зафиксировано.