Глава Южной Осетии перенес мероприятия, посвященные 75-летию Победы

ЦХИНВАЛ, 24 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на очередном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу заявил о переносе мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на неопределенный срок из-за COVID-19, сообщила пресс-служба администрации президента.
Власти Южной Осетии ранее разрешили возобновить работу ряду объектов сферы услуг, ранее закрытых из-за введенных в республике ограничительных мер, чтобы не допустить проникновения коронавируса
"Анатолий Бибилов рассказал о переносе мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Ранее правительство Южной Осетии из-за пандемии COVID-19 приняло постановление о полном ограничении пересечения границы с Россией до 1 мая. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Случаев заражения коронавирусом в республике не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.