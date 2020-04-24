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РИА Наука
2020-04-24T22:29
https://ria.ru/20200424/1570529925.html
Ученые выяснили, каким образом индейские жрецы вырывали сердце у жертв
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РИА Новости

Ученые выяснили, каким образом индейские жрецы вырывали сердце у жертв

16:21 24.04.2020 (обновлено: 22:29 24.04.2020)
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Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения
Жрецы вырывают сердце во время жертвоприношения
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Результаты изучения деталей ритуальных жертвоприношений индейцев доколумбовой Центральной Америки, во время которых жрецы извлекали сердце из тела жертвы, показывают, что делалось это тремя различными способами. Описание исследования приведено в журнале Current Anthropology.
Жертвенные ритуалы с извлечением человеческого сердца были распространенной религиозной практикой во всех древних культурах центральноамериканских индейцев. Жертвоприношения осуществлялись для умиротворения и почитания определенных божеств, служили актами демонстрации силы и запугивания со стороны властей, а также преданности и благодарности — со стороны жертв. Известно, что многие индейцы шли на жертву добровольно, а некоторые даже совершали ритуальные самоубийства.
Мексиканские исследователи Вера Тислер и Гильем Оливье решили изучить сами методы и инструменты, которыми совершались ритуальные извлечения сердца жертв, и попытаться понять не только физический процесс различных процедур, но и разобраться в их значении.
Человеческие жертвоприношения в культурах индейцев Мезоамерики были высоко структурированными, сложными ритуалами, выполняемыми элитными членами общества, а сами церемонии включали множество процедур, пропитанных символическим значением.
В своей работе исследователи сочетали анатомический анализ скелетных останков жертв и изучение письменных исторических источников, включающих более 200 сцен извлечения человеческих сердец в так называемых кодексах — иероглифических рукописях майя и ацтеков, образцах иконографии и описаниях, приведенных в хрониках испанских завоевателей.
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Изучая останки, авторы обращали внимание на расположение отверстий, созданных в грудной клетке для удаления сердца и крови жертвы, связанные с процедурой переломы и повреждения суставов, а также делали предположения относительно применявшихся инструментов.
Пользуясь терминологией судебно-медицинской экспертизы, авторы подробно описали три различных метода извлечения сердца. Жрецы получали доступ к сердцу жертвы, делая разрез под ребрами (субдиафрагмальная торакотомия), между двумя ребрами с левой стороны (межреберная торакотомия) или через грудинную кость (поперечная двусторонняя торакотомия).
Ранее считалось, что жрецы всегда делали разрез под ребрами, и в смысл этой процедуры антропологи и историки не вдавались. Авторы нового исследования считают, что каждый церемониальный элемент такого важного события, как человеческое жертвоприношение, имел свой глубокий смысл.
Ученые думают, что метод вскрытия грудной клетки жертвы отражал представления древних индейцев о теле человека как космической модели. В частности, у ацтеков эта практика символизировала доступ к Космической священной горе с высвобождение находящейся внутри нее оживляющей материи. Сердце и кровь при этом предлагались божествам, представляющим Солнце и Землю, в знак признания их самопожертвования во время создания Вселенной.
В качестве подтверждения своих выводов авторы ссылаются на лингвистический анализ древних мезоамериканских источников, где говорится об обязательствах перед богами и взаимном самопожертвовании.
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А вот выпущенные на свободу в 1917 году отпетые уголовники детям глаза ложкой выковыривали и оставляли на несколько дней помирать в страшных мучениях! Революции они крепко помогли, поэтому амнистии уголовникам до сих пор под праздники объявляют!!! Но в "Истории КПСС" этого не написано....
24 апреля, 21:37
Евгений Нестеров
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Стало совсем понятно, что религиозные ритуалы - это то, что отличает человека от животных.
24 апреля, 16:37
Ingvar Eisen
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