Набиуллина заявила, что банковский кризис в России сейчас невозможен

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Банковский кризис в России сейчас невозможен, поскольку сегодня банки намного лучше подготовлены к текущей сложной ситуации, а Банковский кризис в России сейчас невозможен, поскольку сегодня банки намного лучше подготовлены к текущей сложной ситуации, а ЦБ , в свою очередь, дополнительно помогает им регуляторными послаблениями, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина

"Нет, невозможен", - ответила Набиуллина на вопрос журналистов о возможности банковского кризиса в стране.

Глава ЦБ признала, что нынешняя ситуации отражается на банках: снижается качество активов, многие граждане и бизнесы реструктурируют кредиты, банки недополучают прибыль, снижаются комиссионные доходы. Однако, по ее словам, нынешняя ситуация коренным образом отличается от того, что происходило в 2008 или 2014 годах.

"Банки сейчас обладают реальным эффективным запасом и капитала, и ликвидности. Они подошли к этой ситуации гораздо более подготовленными. При этом и мы также даем регуляторные послабления, для того чтобы, несмотря на свои запасы и буферы на капитал, банки вот эти убытки могли растянуть во времени", - пояснила Набиуллина.

Также глава регулятора напомнила, что ЦБ регулярно проводит стресс-тесты, которые показывают, что, несмотря на значительное снижение прибыли, у банков остается капитал и они могут как проводить реструктуризации, так и продолжать кредитовать экономику.