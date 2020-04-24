В списки системообразующих включат еще 662 предприятия

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение еще 662 предприятий в отраслевые списки системообразующих, теперь в них входит около 1,1 тысячи организаций, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.