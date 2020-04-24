В списки системообразующих включат еще 662 предприятия

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение еще 662 предприятий в отраслевые списки системообразующих, теперь в них входит около 1,1 тысячи организаций, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
"Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила включение 662 компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий. Таким образом, с учетом ранее утвержденных организаций и с учетом решений, принятых на сегодняшнем заседании правкомиссии, перечень системообразующих предприятий на текущий момент включает порядка более 1,1 тысячи организаций", - говорится в сообщении.
Добавляется, что такие отраслевые списки динамичны и могут актуализироваться.