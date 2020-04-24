Больных COVID-19 будут лечить в санаториях Московской области

Глава региона подчеркнул, что каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность подготовки дополнительных коек в санатории, гостинице или другом приспособленном месте. Это нужно для долечивания пациентов и содержания тех, кто болеет в легкой форме.

"Бывает так, что человек в силу возраста или определенных обстоятельств боится находиться дома один и, даже если нет жестких, критичных симптомов, просит о госпитализации. Для этого существует мировая и наша практика, которая предполагает наблюдение врачами пациентов рядом с оснащенными инфекционными клиниками", – пояснил Андрей Воробьев.