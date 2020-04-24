Больных COVID-19 будут лечить в санаториях Московской области

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для больных СOVID-19 в удовлетворительном состоянии, которые хотели бы лечь в больницу, подготовят дополнительные койки на базах санаториев или гостиниц Подмосковья, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Глава региона подчеркнул, что каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность подготовки дополнительных коек в санатории, гостинице или другом приспособленном месте. Это нужно для долечивания пациентов и содержания тех, кто болеет в легкой форме.
"Бывает так, что человек в силу возраста или определенных обстоятельств боится находиться дома один и, даже если нет жестких, критичных симптомов, просит о госпитализации. Для этого существует мировая и наша практика, которая предполагает наблюдение врачами пациентов рядом с оснащенными инфекционными клиниками", – пояснил Андрей Воробьев.
Он добавил, что уже поручил главам городских округов региона быстро подготовить и рассмотреть размещение пациентов с нетяжелой формой заболевания на таких койках.