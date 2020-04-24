Путин принял приглашение посетить АвтоВАЗ

Президент отметил, что с того момента началась большая история автомобильного гиганта. "Я желаю сотрудникам АвтоВАЗа и его партнерам успехов. Всего вам самого доброго, здоровья, производственных успехов. И, конечно, постараюсь воспользоваться вашим приглашением, с удовольствием приеду на предприятие, как только это будет возможно", - сказал глава государства.