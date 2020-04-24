МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить АвтоВАЗ, пообещав приехать, как только это будет возможно.
"Со своей стороны хотел бы поздравить коллектив и ветеранов Волжского автомобильного завода с юбилейной датой. Действительно, полвека назад, это было 19 апреля 1970 года, с его конвейера сошел первый автомобиль марки ВАЗ - та самая легендарная "Копейка", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
Президент отметил, что с того момента началась большая история автомобильного гиганта. "Я желаю сотрудникам АвтоВАЗа и его партнерам успехов. Всего вам самого доброго, здоровья, производственных успехов. И, конечно, постараюсь воспользоваться вашим приглашением, с удовольствием приеду на предприятие, как только это будет возможно", - сказал глава государства.
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