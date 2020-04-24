В Ростове-на-Дону задержали торговца пропусками по передвижению в городе

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ростовские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже разрешений на беспрепятственное перемещение по региону, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В городе Ростове-на-Дону сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из городского управления МВД задержали 38-летнего предпринимателя по подозрению в продаже разрешений, предоставляющих право на беспрепятственное передвижение по Ростовской области в период действия режима самоизоляции, который введен в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сказала Волк.
По ее словам, злоумышленник получил бланки разрешений для сотрудников своей организации в одной из районных администраций. Затем разместил в интернете объявление о продаже этих документов по цене 9 тысяч рублей за одно разрешение.
Полицейские задержали бизнесмена непосредственно после продажи такого документа.
Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
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