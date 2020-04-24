ЦБ не видит необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики

"Во-первых, подходы к политике не пересмотрели, потому что ситуация сейчас кардинально отличается от ситуации 2014-2015 года. У нас сейчас и курс плавающий, и нет тех девальвационных, инфляционных рисков, и инфляционные ожидания более заякорены сейчас, чем это было в 2014-2015 году, поэтому необходимости реагировать на ситуацию, особенно тогда связанную с рисками финансовой стабильности, такой необходимости сейчас абсолютно нет. И поэтому мы видим, наоборот, пространство для смягчения политики", - сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.