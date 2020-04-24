Путин поручил направить средства на программы льготного лизинга

"Предлагаю также расширить программы льготного лизинга автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, которая востребована в малом и среднем бизнесе на селе…. А именно - дополнительно направить 6 миллиардов рублей на такие программы, как "Льготный автолизинг", такая программа у нас есть, как "Российский тягач", "Свое дело", которые также предполагают скидку покупателю по авансовым платежам", - сказал Путин на совещании по поддержке отечественного автопрома.