Путин поручил направить средства на программы льготного лизинга

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить дополнительно 6 миллиардов рублей на программы льготного лизинга.
"Предлагаю также расширить программы льготного лизинга автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, которая востребована в малом и среднем бизнесе на селе…. А именно - дополнительно направить 6 миллиардов рублей на такие программы, как "Льготный автолизинг", такая программа у нас есть, как "Российский тягач", "Свое дело", которые также предполагают скидку покупателю по авансовым платежам", - сказал Путин на совещании по поддержке отечественного автопрома.
Он также предложил выделить 2,5 миллиарда рублей на льготный лизинг для компаний, предоставляющих каршеринговые услуги. "Предлагаю для них также предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 миллиарда рублей", - заявил президент.
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