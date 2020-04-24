Госкомпании не должны снижать заказы на автомобили, заявил Путин

"Дополнительно около 25 тысяч новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур. Такое решение уже принято. Важно, чтобы заказы не снижали и компании с государственным участием, в первую очередь это касается легких коммерческих автомобилей и техники для реализации инвестиционных проектов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.