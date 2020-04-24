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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T18:19
https://ria.ru/20200424/1570529161.html
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
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РИА Новости

Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

16:14 24.04.2020 (обновлено: 18:19 24.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством. Об этом он заявил на своем ютьюб-канале.
Он отметил, что при осуществлении таких шагов государство должно учитывать реальную стоимость денег.
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"Важно не сколько тебе дали денег, а что ты на них можешь купить", — подчеркнул журналист.
Соловьев добавил, что сейчас в Соединенных Штатах уже более 20 миллионов безработных, у которых аренда жилья или медицинская страховка стоят намного дороже, чем выданные 1,2 тысячи долларов.
"Ну, дал ты эти 1,2 тысячи долларов человеку. <…> Это вообще издевательство. <…> Когда тебе под зад ногой и ты оказываешься на рынке труда, и чего", — сказал он.
В условиях пандемии коронавируса и глобального экономического спада некоторые государства начали раздачу "вертолетных денег" населению. Так, прямые выплаты стали использовать США. Президент Дональд Трамп 27 марта подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики. Из них 300 миллиардов предназначены для выплат работающим американцам в качестве единовременной поддержки.
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Как сообщал американский министр финансов Стивен Мнучин, в рамках борьбы с коронавирусом американские налогоплательщики получат по тысяче долларов на взрослого.
Как отмечают эксперты, российское руководство не прибегает к подобным действиям, так как не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер. Кроме того, прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Согласен с Соловьёвым.
24 апреля, 16:17
Егор Новиков
544015126
Я бы покритиковал Соловьева за его гонорары- не думаю что раздавать ТАКИЕ деньги просто так из бюджета для такой личности и его работы есть смысл
24 апреля, 16:28
Марат Давыдов
143500030
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