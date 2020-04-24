Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Телеведущий Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США , назвав такие меры издевательством. Об этом он заявил на своем ютьюб-канале

Он отметил, что при осуществлении таких шагов государство должно учитывать реальную стоимость денег.

"Важно не сколько тебе дали денег, а что ты на них можешь купить", — подчеркнул журналист.

Соловьев добавил, что сейчас в Соединенных Штатах уже более 20 миллионов безработных, у которых аренда жилья или медицинская страховка стоят намного дороже, чем выданные 1,2 тысячи долларов.

"Ну, дал ты эти 1,2 тысячи долларов человеку. <…> Это вообще издевательство. <…> Когда тебе под зад ногой и ты оказываешься на рынке труда, и чего", — сказал он.

В условиях пандемии коронавируса и глобального экономического спада некоторые государства начали раздачу "вертолетных денег" населению. Так, прямые выплаты стали использовать США. Президент Дональд Трамп 27 марта подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики. Из них 300 миллиардов предназначены для выплат работающим американцам в качестве единовременной поддержки.

Как сообщал американский министр финансов Стивен Мнучин , в рамках борьбы с коронавирусом американские налогоплательщики получат по тысяче долларов на взрослого.

Как отмечают эксперты, российское руководство не прибегает к подобным действиям, так как не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер. Кроме того, прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.