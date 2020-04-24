Минтранс включил 162 компании в перечень системообразующих предприятий

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Минтранс России включил в перечень системообразующих предприятий 162 транспортных компании, и его утвердила правкомиссия, говорится в сообщении министерства.
"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики одобрила сегодня перечень системообразующих организаций транспортного комплекса, подготовленный Минтрансом России. Перечень составлен с учетом утвержденных комиссией отраслевых, а также дополнительных критериев. По результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании", - говорится в сообщении в пятницу.
Среди них 129 организаций, попавших в перечень на основании отраслевых показателей и 33 - по дополнительным критериям.