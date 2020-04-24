Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные автокредиты

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить в 2020 году дополнительно 7 миллиардов рублей на финансирование программ льготного автокредитования.
На совещании о ситуации в отечественном автопроме в пятницу президент заявил о необходимости поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. Он уточнил, что в стране уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки.
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"Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "семейный автомобиль" или "первый автомобиль", когда, например, молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%. Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 миллиардов рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - заявил Путин.