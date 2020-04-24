Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные автокредиты

"Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как "семейный автомобиль" или "первый автомобиль", когда, например, молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%. Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 миллиардов рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - заявил Путин.