В Ярославской области умерла вторая пациентка с COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Вторая пациентка с COVID-19 скончалась в Вторая пациентка с COVID-19 скончалась в Ярославской области , при этом число заболевших в регионе выросло до 305 человек, сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов

Ранее в регионе скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в госпиталь ветеранов войн с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Его лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями.

"K сожалению, есть одна новая смерть. Умерла женщина 60 лет. У нее также было много сопутствующих хронических заболеваний", - написал Миронов.

Общее число заразившихся коронавирусом в области выросло до 305 человек, диагнозы у 42 из них подтвердились в минувшие сутки, сообщил он. Увеличилось число выздоровевших – их теперь 23.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.