Путин поручил подготовить совещания по энергетике и транспорту

"Хочу попросить Белоусова Андрея Рэмовича и Орешкина Максима Станиславовича подготовить такое же обсуждение по другим отраслям в ближайшее время, имею в виду прежде всего транспортную отрасль и автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, авиация, река, море, вот это все нам нужно рассмотреть в комплексе. И большую энергетику, здесь тоже и нефть, и газ, и уголь, и атомная энергетика, сетевой комплекс обязательно", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Нам нужно понимать, вот мы сейчас вводим объекты, все больше и больше объектов вводится, нам нужно, чтобы вовремя они были подключены к сетям, к энергетике и так далее. Ну и сам комплекс весь - фундаментальный, системообразующий комплекс, нужно понять, что там происходит, и если есть такая необходимость, внести какие-то коррективы в работу и поддержать", - добавил он.