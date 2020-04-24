В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели 34 человека, к 23 апреля четыре человека с COVID-19 скончались.

"Стало известно о положительных результатах анализов у ранее скончавшихся от основных тяжелых заболеваний пожилых людей из Александрово-Гайского и Ртищевского районов, которым впоследствии был диагностирован коронавирус. На данный момент в области шесть человек, имевших подтвержденный COVID-19, причиной смерти которых стали тяжелые патологии по основным заболеваниям", - цитирует сообщение минздрава министерство информации и печати области.