В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

САРАТОВ, 24 апр - РИА Новости. Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом. Уже выздоровели 34 человека, к 23 апреля четыре человека с COVID-19 скончались.
"Стало известно о положительных результатах анализов у ранее скончавшихся от основных тяжелых заболеваний пожилых людей из Александрово-Гайского и Ртищевского районов, которым впоследствии был диагностирован коронавирус. На данный момент в области шесть человек, имевших подтвержденный COVID-19, причиной смерти которых стали тяжелые патологии по основным заболеваниям", - цитирует сообщение минздрава министерство информации и печати области.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.