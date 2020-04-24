МИД назвал кибербезопасность одной из возможных тем саммита СБ ООН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Объединение усилий в борьбе с киберугрозами может стать одной из тем готовящегося саммита "ядерной пятерки": на фоне пандемии коронавируса число киберпреступлений возросло в разы, что делает вновь актуальным предложение Москвы о международном сотрудничестве, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Объединение усилий в борьбе с киберугрозами может стать одной из тем готовящегося саммита "ядерной пятерки": на фоне пандемии коронавируса число киберпреступлений возросло в разы, что делает вновь актуальным предложение Москвы о международном сотрудничестве, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских

"Это, по-моему, объективно. Я думаю, что это, скорее всего, так и будет", - сказал Крутских, отвечая на вопрос, может ли тема координации усилий в борьбе с глобальными киберугрозами обсуждаться в ходе предстоящего очного саммита. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершин заявил РИА Новости, что повестка, дата и место встречи лидеров все еще прорабатывается.

Крутских пояснил, что сейчас показатели уличной преступности и квартирных краж "снизились по понятным причинам, потому что все по домам сидят". "А в условиях, когда весь мир перешел на удаленный доступ, то есть на работу по компьютерным сетям с помощью гаджетов и информационных технологий, естественно, на порядки возросла и статистика преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это естественный процесс, к сожалению. И это еще одно объективное негативное последствие биопандемии", - заявил высокопоставленный дипломат.

По его словам, рост киберпреступности "отмечается по всем странам", возросла киберуязвимость как отдельных граждан, так и бизнеса, а также госаппарата - из-за того, что все перешли на дистанционные формы работы. В этих условиях, пояснил дипломат, "угрозы тоже становятся стратегическими".