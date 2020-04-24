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2020-04-24T16:08
https://ria.ru/20200424/1570528119.html
МИД назвал кибербезопасность одной из возможных тем саммита СБ ООН
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РИА Новости

МИД назвал кибербезопасность одной из возможных тем саммита СБ ООН

16:08 24.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Объединение усилий в борьбе с киберугрозами может стать одной из тем готовящегося саммита "ядерной пятерки": на фоне пандемии коронавируса число киберпреступлений возросло в разы, что делает вновь актуальным предложение Москвы о международном сотрудничестве, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.
"Это, по-моему, объективно. Я думаю, что это, скорее всего, так и будет", - сказал Крутских, отвечая на вопрос, может ли тема координации усилий в борьбе с глобальными киберугрозами обсуждаться в ходе предстоящего очного саммита. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершин заявил РИА Новости, что повестка, дата и место встречи лидеров все еще прорабатывается.
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Крутских пояснил, что сейчас показатели уличной преступности и квартирных краж "снизились по понятным причинам, потому что все по домам сидят". "А в условиях, когда весь мир перешел на удаленный доступ, то есть на работу по компьютерным сетям с помощью гаджетов и информационных технологий, естественно, на порядки возросла и статистика преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это естественный процесс, к сожалению. И это еще одно объективное негативное последствие биопандемии", - заявил высокопоставленный дипломат.
По его словам, рост киберпреступности "отмечается по всем странам", возросла киберуязвимость как отдельных граждан, так и бизнеса, а также госаппарата - из-за того, что все перешли на дистанционные формы работы. В этих условиях, пояснил дипломат, "угрозы тоже становятся стратегическими".
"Что лишний раз подтверждает правильность нашей позиции, которая говорит о необходимости выработки правил ответственного поведения государств и договоренностей о том, что можно, а что нельзя делать в киберпространстве, и о том, как совместными путями бороться с киберпреступностью и с киберпандемией, как мы совместно пытаемся бороться через сотрудничество и с биопандемией, - констатировал Крутских.
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24 апреля, 10:26
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100001
РоссияАндрей КрутскихМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНБезопасностьВ мире
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