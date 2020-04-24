Автопредприятия с локализацией производства в России получат поддержку

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку от государства автопредприятиям с локализацией производства в России.
"В целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень локализации, создают качественные современные рабочие места в России", - сказал Путин на совещании по поддержке отечественного автопрома.
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