В Испании оценили ситуацию с распространением коронавируса

МАДРИД, 24 апр - РИА Новости. Испания находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья.
"Впервые число выздоровевших превышает число заразившихся. На этот раз, да, мы сгибаем кривую. Надо действовать максимально аккуратно, но надо также и принимать во внимание эти цифры", - заявил Илья на пресс-конференции.
Он также напомнил, что 367 умерших за последние сутки - это самый низкий показатель летальных исходов за истекший месяц. "В девяти автономных сообществах за последние 24 часа было менее десяти жертв", - добавил он.
Число новых жертв коронавируса за минувшие сутки составило 367 человек, это самый низкий показатель с 20 марта. Всего с начала эпидемии умерли 22 524 человека. Общее число выявленных случаев при помощи тестов ПЦР заболевания составило 202 990 (за сутки - 2796). За сутки выздоровели 3105 человек, всего - 92 355. Общее число выявленных с начала эпидемии случаев при помощи тестов ПЦР и анализов на антитела составило 219 764.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании - одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.
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