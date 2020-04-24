В Испании оценили ситуацию с распространением коронавируса

МАДРИД, 24 апр - РИА Новости. Испания находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса , заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

"Впервые число выздоровевших превышает число заразившихся. На этот раз, да, мы сгибаем кривую. Надо действовать максимально аккуратно, но надо также и принимать во внимание эти цифры", - заявил Илья на пресс-конференции.

Он также напомнил, что 367 умерших за последние сутки - это самый низкий показатель летальных исходов за истекший месяц. "В девяти автономных сообществах за последние 24 часа было менее десяти жертв", - добавил он.

Число новых жертв коронавируса за минувшие сутки составило 367 человек, это самый низкий показатель с 20 марта. Всего с начала эпидемии умерли 22 524 человека. Общее число выявленных случаев при помощи тестов ПЦР заболевания составило 202 990 (за сутки - 2796). За сутки выздоровели 3105 человек, всего - 92 355. Общее число выявленных с начала эпидемии случаев при помощи тестов ПЦР и анализов на антитела составило 219 764.

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании - одни из самых жестких в Европе . Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).