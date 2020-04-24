ЦБ разрешил использовать карты с истекшими сроками

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Платежные системы, которые работают на российском рынке, имеют техническую возможность работать с картами, срок действия которых уже истек, однако некоторым нужно чуть больше времени на техническую перенастройку систем, рассказала в ходе пресс-конференции глава Банка России Платежные системы, которые работают на российском рынке, имеют техническую возможность работать с картами, срок действия которых уже истек, однако некоторым нужно чуть больше времени на техническую перенастройку систем, рассказала в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина

Как заявляла глава регулятора 17 апреля, банковские карты с истёкшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля 2020 года.

"Мы знаем, что платежные системы, которые работают на российском рынке, они в своих правилах предусматривают возможность проведения операций по платежным картам, срок действия которых уже истек, более того, они тоже дали свои рекомендации банкам", - сказала она.

"Техническая возможность настроить свои процессы, это нужно делать банкам, чтобы такая возможность была, она тоже есть и многие банки это уже сделали, потому что там определенная работа должна быть на их стороне, но некоторым требуется немного больше времени, и мы будем следить за этой ситуацией", - добавила глава ЦБ

Набиуллина подчеркнула, что регулятор считает работу карт с истекшим сроком действия принципиально важной в текущих условиях. "Считаем принципиально важным, чтобы у людей была возможность это делать в условиях, когда действуют ограничительные меры", - добавила она.

"Хотела бы при этом отметить, что мы видим продолжение увеличения расчетов с помощью безналичных платежей, действительно востребовано то, чтобы люди пользовались картами", - подытожила она.