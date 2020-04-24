Выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее продлят

Набор для вина, фирма И. П. Хлебникова, на выставке "Фаберже и придворные ювелиры"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работа выставки "Фаберже и придворные ювелиры" в Государственном Историческом музее будет продлена на более длительный срок, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор музея Алексей Левыкин.

"Да, уже подписан приказ о ее пролонгации, она будет пролонгирована на более длительный срок. Естественно, мы сейчас уже работаем с точки зрения корректировки наших выставочных планов", - рассказал он.