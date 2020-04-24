Экономика России в 2020 году может избежать рецессии, считает Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новост. Российская экономика в 2020 году может избежать рецессии, если третий квартал будет лучше второго, однако в целом по году ожидается отрицательная динамика ВВП, заявила глава Банка России Российская экономика в 2020 году может избежать рецессии, если третий квартал будет лучше второго, однако в целом по году ожидается отрицательная динамика ВВП, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина

"Рецессии мы действительно можем избежать, если третий квартал будет лучше второго, и это наш базовый прогноз", - сказала Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

Согласно базовому прогнозу, основное снижение ВВП России в текущем году придется на второй квартал - по оценке ЦБ, сокращение может достичь 8%. "Но затем начнется постепенное восстановление экономики, и поэтому третий квартал будет лучше второго, четвертый - лучше третьего", - подчеркнула глава Центробанка.