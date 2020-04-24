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Экономика России в 2020 году может избежать рецессии, считает Набиуллина
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РИА Новости

Экономика России в 2020 году может избежать рецессии, считает Набиуллина

16:00 24.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новост. Российская экономика в 2020 году может избежать рецессии, если третий квартал будет лучше второго, однако в целом по году ожидается отрицательная динамика ВВП, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Рецессии мы действительно можем избежать, если третий квартал будет лучше второго, и это наш базовый прогноз", - сказала Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.
Согласно базовому прогнозу, основное снижение ВВП России в текущем году придется на второй квартал - по оценке ЦБ, сокращение может достичь 8%. "Но затем начнется постепенное восстановление экономики, и поэтому третий квартал будет лучше второго, четвертый - лучше третьего", - подчеркнула глава Центробанка.
"Тем не менее, восстановление экономики будет происходить плавно, и даже за третий и четвертый квартал не будет отыграно то падение, которое будет во втором квартале. Поэтому в целом по году мы ожидаем отрицательных темпов экономического роста", - заключила Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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