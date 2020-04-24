Администрация Тольятти подала иск к "АвтоВАЗу" на 235 миллионов рублей

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Самарской области зарегистрировал иск администрации городского округа Тольятти, требующей взыскать около 235 миллионов рублей с крупнейшего российского автопроизводителя "АвтоВАЗ", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 22 апреля, его основания на данный момент не известны. К рассмотрению иск пока не принят.
"АвтоВАЗ" 23 апреля сообщил, что ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России принял решение ввести с 29 июня четырехдневную рабочую неделю. Решение является предварительным, и в случае восстановления рынка будет сохранена 5-дневка, сообщало предприятие.
"АвтоВАЗ" 13 апреля перезапустил производство после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ.
Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - "АвтоВАЗ" и в Ижевске - "Лада Ижевск".