Администрация Тольятти подала иск к "АвтоВАЗу" на 235 миллионов рублей

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Самарской области зарегистрировал иск администрации городского округа Тольятти , требующей взыскать около 235 миллионов рублей с крупнейшего российского автопроизводителя " АвтоВАЗ ", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 22 апреля, его основания на данный момент не известны. К рассмотрению иск пока не принят.

"АвтоВАЗ" 23 апреля сообщил, что ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России принял решение ввести с 29 июня четырехдневную рабочую неделю. Решение является предварительным, и в случае восстановления рынка будет сохранена 5-дневка, сообщало предприятие.

"АвтоВАЗ" 13 апреля перезапустил производство после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ.