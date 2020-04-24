В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 22797

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 444 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 возросло до 22 797, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 24 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 854 (34 человека за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 27 человек, до 1228.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 13 707 подтвержденных случаев заражения, из них умер 491 человек.
Действие режима чрезвычайного положения продлено до 2 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.