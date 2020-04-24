ПФР получил почти два миллиона заявлений на выплаты на детей до трех лет

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В ПФР поступило почти 2 миллиона заявлений на выплаты по 5 тысяч руб в месяц на детей до 3 лет, они уже назначены для 1,2 миллиона детей, заявил глава Минтруда Антон Котяков

"В Пенсионный фонд поступило почти два миллиона заявлений на назначение дополнительной выплаты по пять тысяч рублей в месяц на детей до 3 лет. Первый миллион семей уже получил дополнительные пособия на детей до 3 лет. Выплаты назначены более чем на 1,2 миллиона детей в возрасте до трех лет", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба.

Получить выплату сможет семья, которая имеет право на маткапитал или получит право на него до конца июня. Деньги будут выплачиваться в апреле – июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября. Получить пособие могут и те семьи, которые уже израсходовали средства материнского капитала.